خدمة "شاهد" على Apple TV

"الخليج 365" من بيروت: بعد تحقيق خدمة "شاهد" نسب متابعة مرتفعة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع عدد المشتركين من نحو 100 ألف مشترك إلى ما يقارب مليون ونصف مشترك اليوم، سيشكل توافر التطبيق على Apple TV، فرصة إضافية لانضمام المزيد من المشتركين لمتابعة العروض الحصرية والمسلسلات والأفلام المتنوعة خلال شهر تموز/يوليو الحالي، والتي تتنوع بين الكوميديا والتراجيديا من بلدان متعددة.

إذاً، في إطار حرصه على استقطاب المزيد من المتابعات ولإتاحة الفرصة لمتابعة الأعمال الأصلية الحصرية التي تُعرض على هذه المنصة بصيغة أوسع، بات تطبيق "شاهد" متوافراً أيضاً على Apple TV بعدما كان متوافراً على بقية أجهزة آبل الإلكترونية (IPAD وIPHONE).

من أعمال شاهد الأصلية

"الحرامي" .. في المصيدة

عملية سطو فاشلة على أحد المنازل بطلاها سارقان ينجح أحدهما في الفرار بينما يقع الآخر في المصيدة ضمن فيلم "الحرامي" للمخرج محمد سلامة. يرصد الفيلم حكاية لص غير محترف، يعلق داخل بيت قديم بعد عودة غير متوقعة للأسرة. وفيما ينجح زميله بالهرب، ﯾﻔﺸﻞ ﻫﻮ في اﻟﺨﺮوج ﻟﯿﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻘﺎً وﻣﺤﺎﺻﺮاً ﻓي المنزل، ضمن أحداث فيها الكثير من التشويق والإثارة.

• إخراج محمد سلامة، إنتاج أمير شوقي، فكرة وكتابة أحمد فوزي صالح ومحمد بركات..

• بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا الرئيس..

• "الحرامي" من أعمال شاهد الأصلية القصيرة، متوافر في حلقاته الـ 10 على "شاهد VIP" اعتباراً من 25 يوليو.

أسرار اللعنة تنكشف في "مملكة إبليس 2"

أصل اللعنة تنكشف أسرراها وملامحها في الموسم الثاني من الدراما المصرية التشويقية "مملكة إبليس"، واللعنات الأسطورية تغزو الحارة الشعبية بصورة مختلفة، عندما تكون سطوة الشر أقوى، مع دخول مجموعة من الأقزام المنفيين العائدين بعد سنوات لاستعادة حكمهم سعياً للكشف عن مكان الذهب المخفي، الذي دفنته سيدة فرنسية تدعى إليونور (فيدرا).

• تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.

• بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، صبري فواز، أحمد داوود، سلوى خطاب، إيمان العاصي، ناهدي السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.

• "مملكة إبليس 2" من أعمال شاهد الأصلية، متوافر بحلقاته الـ 15 على "شاهد VIP" اعتباراً من 30 يوليو..

مسلسلات عربية

تحول جذري في حياة خمسة أخوة بسبب "وصية بدر"

والد يتخلى عن أبنائه في الطفولة ويترك لهم وصية يعدهم فيها بثروة طائلة ضمن الدراما السعودية "وصية بدر". تحول جذري تشهده حياة خمسة أخوة حينما يكتشفون بأن والدهم الذي تخلى عنهم في صغرهم، قد فارق الحياة وترك لهم ثروة طائلة، لكن الأمور لن تكون بالبساطة أو السهولة التي تبدو عليها، لأن الأحداث ستشهد الكثير من المفاجآت.

• قصة وسيناريو هاني سرحان ونبيل عبدالحميد، وإخراج خالد الرفاعي..

• "وصية بدر"، مسلسل سعودي يقدم في عرض أول وحصري على "شاهد VIP"، من إنتاج Eagle Films، متوافر على "شاهد VIP" اعتباراً من 26 يوليو..

مطاردة الأشباح داخل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم"

في أجواء تزخر بالطرافة ولا تغيب عنها كوميديا الموقف، ترصد الكوميديا الاجتماعية المصرية "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم" في معالجة لمطاردة الأشباح ضمن رحلة الشابين جمجوم وبمبم، اللذين يقرران أن يفتتحا شركة ألمانية لمكافحة الخوارق، فيواجهان مع طاقم العمل لديهما حالات خارقة جديدة عليهما، وما تحمل كل حالة من مشاكل متعددة.

• تأليف مصطفى صقر وإخراج إسلام خيري.

• إنتاج E- Producers عبد الله أبو الفتوح ومحمد عبد الصمد

• بطولة: محمد عبد الرحمن، محمد سلام، أحمد فتحي، ميرنا جميل، محمد ثروت وآخرين.

• "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم" متوافر على شاهد في حلقاته الـ 15 في ثلاث حلقات أسبوعياً اعتباراً من 9 يوليو.

أفلام عربية

"عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى مهزلة".. كوميديا المواقف

في أجواء طريفة مضحكة، يلتقي مجموعة من نجوم الكوميديا في فيلم يحمل أطول اسم في السينما العربية "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى مهزلة". تنطلق القصة عندما يجمع القدر بين هاني وبيبو وسمير على متن الطائرة في رحلة إلى بيروت، وينتهي بهم المطاف في قبضة جماعة متطرفة، فيحاولون جاهدين الوصول إلى طريقة للإفلات من قبضة زعيمها.

• بطولة: أحمد فتحي، محسن منصور، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد سلام..

• كوميديا مصرية من تأليف ورشة عمل مؤلفة من أحمد سعد وأحمد كامل وعمرو سكر، وإخراج شادي علي.

• "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى مهزلة" متوافر على "شاهد VIP" اعتباراً من 23 يوليو.

"قلب أمو".. تحوّل في عقلية مجرم خطير

منسوب مرتفع من الكوميديا يحمله فيلم "قلب أمو"، عندما يتبدل أداء مجرم ورئيس عصابة خطير تماماً، إثر تعرضه لإصابة دقيقة، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث يخضع لعملية جراحية يزرع الأطباء له فيها قلباً جديداً يعود لوالدة شاب.

• بطولة هشام ماجد، أحمد سلطان، شيكو، محمود الليثي، محمد ثروت، نور قدري.

• فكرة تامر ابراهيم، سيناريو وحوار أحمد محيي وإخراح عمرو صلاح

• "قلب أمو" متوافر على "شاهد VIP" اعتباراً من 12 يوليو..

سلسلة أفلام "حرب النجوم" (Star Wars)

بعدما حققت سلسلة أفلام "حرب النجوم" نسبة إقبال كثيفة على مشاهدتها في الصالات السينمائية حول العالم، ستكون متوافرة لمشتركي "شاهد VIP".. أحداث كثيرة وتشويقية وما تحمله من صراعات بين الأبطال تنطلق مع أفلام Saga وRogue. وستكون متوافرة تباعاً مع الأفلام التالية:

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

STAR WARS: A NEW HOPE

STAR WARS: ATTACK OF THE CLONES

STAR WARS: RETURN OF THE JEDI

STAR WARS: REVENGE OF THE SITH

STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK

STAR WARS: THE PHANTOM MENACE