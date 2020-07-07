جديد عيضة المنهالي "إنت الجميل"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان عيضة المنهالي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "إنت الجميل" من ألحانه وغنائه، وكلمات الشاعر الإماراتي سعيد بن مصلح، توزيع عبد العزيز العبري، مكس وتسجيل المهندس ماجد صالح.

ويقول في مطلعها:

إنت الجميل اللي ولا مثلك جميل

اللي على شعري اخطه وأرسمه

أرسم شعر راسك مع الطرف الكحيل

وارسم سنا خدك و وردة مبسمه

وقام ببثها حصرياً عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية على اليوتيوب.