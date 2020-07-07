شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار حمادة هلال أمام مقبرة والدته وسط دعاء المنشد مصطفى عاطف (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة بكاء وانهيار شديدة سيطرت على النجم حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث ظل يبكى حمادة بشدة أمام مقبرة والدته خلال دفنها، ووسط دعاء المنشد مصطفى عاطف والجمهور من خلفه.

كان النجم حمادة هلال قد أعلن لـ ”الخليج 365” عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء داخل المركز الطبى العالمى، وتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

وبكلمات مؤثرة، نعى الفنان حمادة هلال، والدته، ونشر حمادة عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا، "‎انا لله وانا اليه راجعون.. ‎الله يرحمك يا امي الله يرحمك ياقلبي الله يفرحك فرحه كبيره النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتي راضيه طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا انا واخواتي على قد ماكنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفله.. ‎يارب امي كانت مؤمنه بيك كامل الايمان وبان محمد عبدك ورسولك اسالك يا الله ان ترزقها صحبته في الفردوس الاعلى يارب العالمين ..‎أسألكم الدعاء والفاتحة".

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