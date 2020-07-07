شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال فيلم "كيرة والجن “واستئناف التصوير يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت شركة "سينرجى فيلمز"، استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن "عن رواية 1919" للمؤلف أحمد مراد ، خلال شهر يوليو الجارى، حيث كان فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد قد صور عدة مشاهد من الفيلم قبل جائحة كورونا، ثم قررت الشركة عودة استئناف التصوير مرة أخرى، ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية "كيرة" خلال الأحداث، كما يجسد النجم أحمد عز شخصية "الجن"، كما تجسد النجمة هند صبرى شخصية "دولت فهمى" .

وانضم للعمل كل من، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامرنبيل ، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعاً، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الاجانب من المتوقع أن تعلن عنهم الشركة أيضاً خلال الفترة المقبلة .

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كيرة والجن 1919

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم انتاج سينرجى فيلمز برئاسة أحمد بدوى.