شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يستقر على "فى يوم وليلة" اسماً لمسلسله الجديد فى 35 حلقة بدلا من45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم أحمد رزق على "في يوم وليلة" ليكون اسماً لمسلسله الجديد، المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، من إنتاج شركة سينرجى، ويكتبه مصطفى جمال هاشم، وتخرجه شيرين عادل، حيث يجرى أحمد رزق حالياً جلسات عمل مع شيرين عادل ومصطفى جمال هاشم وحسام شوقى المدير العام لشركة سينرجى، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، والاتفاق على كافة التفاصيل ما بين شكل الشخصيات والملابس والديكورات وخلافه .

وعلم ”الخليج 365” أن أحمد رزق سيقدم مسلسل "في يوم وليلة" في 35 حلقة فقط، وليس 45 حلقة كما تداول البعض، خاصة أن رزق لم يرغب في تكرار تقديم مسلسلات الـ 45 حلقة، حتى يستمع الجمهور بالعمل في عدد حلقات أقل .

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يشار إلى أن أحمد رزق قدم آخر أعماله مسلسل "بخط الايد" وشارك في بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى ، ودارت أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" -أحمد رزق- الذى يعمل طبيب تخدير، ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.