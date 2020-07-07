شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار وبكاء ودموع.. اللحظات الأصعب فى حياة نجوم الفن لفقدان الأحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فراق الأحبة من أصعب الأحاسيس التي يعيشها الإنسان، فعندما يفقد شخص عزيزا عليه سواء كان الوالد أو الوالدة أو الزوج أو الزوجة أو الابن أو الابنة أو الصديق أو أي شخص يحبه وله مكانه هامة في حياته، يسكنه الألم والحزن الكبير على فراقهم، وتكون هذه اللحظات هي الأصعب التي تواجه أي شخص في حياته.

وبالنسبة للوسط الفني فدائماً ما يكون الضوء مسلطا بشكل أكبر على نجومه، حيث يكون لدى الجمهور الفضول لمشاهدة لحظات الحزن الخاصة بالنجوم لاسيما وأنهم يرون الفنانين على الشاشة دائماً في أفضل صورة ممكنة، ولذلك عندما تأتى لحظات الأحزان بالنسبة لهم يكون الجمهور أكثر اهتماماً.

الفنانون مثلهم مثل أي شخص في لحظات الحزن، حيث إنهم يتصرفون على طبيعتهم عندما بفقدون أشخاصا عزيزين على قلوبهم فتجدهم في جنازاتهم أو عزاءاتهم غير قادرين على إخفاء دموعهم وحزنهم الشديد على فقدان أحبتهم في هذه اللحظات الصعبة التي يمرون بها، وتحظى دائماً صور بكائهم وحزنهم باهتمام صفحات السوشيال ميديا المختلقة، ويرصد الخليج 365 العديد من اللحظات الصعبة التي مر بها عدد من نجوم الفن بسبب فقدان أحبتهم.



الهام شاهين فى جنازة ممدوح عبد العليم



انهيار حمادة هلال فى جنازة والدته



انهيار سعد الصغير فى البكاء بجنازة والدته



انهيار صابرين فى عزاء والدها



انهيار يسرا فى جنازة والدتها



بكاء أحمد الفيشاوى فى جنازة والده فاروق الفيشاوى



بكاء ايهاب توفيق على والده الراحل



بكاء حسن حسنى على رحيل ابنته



بكاء سعد الصغير بعد وفاة والدته



بكاء صابرين فى عزاء والدها



بكاء ليلى علوى فى عزاء والدتها



بكاء محمد صبحى على زوجته



بكاء محمد صبحى فى جنازة زوجته



جنازة الفنان خالد صالح



جنازة خالد صالح



انهيار ايهاب توفيق فى عزاء والده

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دموع أحمد السقا فى جنازة خالد صالح



دموع احمد الفيشاوى فى جنازة والده فاروق الفيشاوى



دموع الاعلامية شافكى المنيرى فى جنازة زوجها ممدوح عبد العليم



دموع بوسى فى جنازة نور الشريف



دموع حسن حسنى فى جنازة ابنته



دموع حمادة هلال فى جنازة والدته



دموع سمية الألفى بعد فقدان زوجها فاروق الفشاوى



دموع سمية الألفى فى عزاء فاروق الفيشاوى



دموع محمد منير فى جنازة مدير أعماله



دموع مها ابو عوف على شقيقها عزت ابو عوف



دموع هانى شاكر بعد فقدان ابنته



دموع هانى شاكر فى عزاء ابنته



دموع يسرا فى جنازة والدتها



دموع يسرا فى جنازة والدتها



شافكى المنيرى



صابرين فى عزاء والدها



محمد منير