شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تعود للساحة الموسيقية بأغنية "صح صح يا غبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون الفنانة ميس حمدان مع الموزع أحمد العسال في أغنية سينجل جديدة بعنوان "صح صح يا غبى"، من كلمات مانع بن شيبان، وألحان محمد البدر، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال غدا الأربعاء أو بعد غدا الخميس على أقصى تقدير، ليتم عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وينشر ”الخليج 365”، كلمات الأغنية، وتقول:أصحى صح صح ياغبى .. أنا مادرى إش تبي ضاع عمرى بإنتظارك .. ومسوي لي فيها زكي أصحى صح صح يا غبي.

وكانت ميس حمدان قد نشرت منذ أيام فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" موجة من الغضب، إذ ظهرت وهى ‏تجسّد شخصية فتاة تدعى سماح محجبة، وتنتمى إلى الفئة الشعبية وأسنانها غير متناسقة، وعلّقت على ‏الفيديو قائلة: "سماح بادى مانى من وحى خيالى‎".‎‏ بينما تلقت حمدان هجوما كبيرا من متابعيها الذين ‏اتهموها بالنيل من المحجبات وأصحاب الاسنان غير المتناسقة.‏

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وحول تقديم إنذار لنقابة الممثلين لوقف ميس حمدان عن التمثيل، قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن ‏التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إنه لم يتلق أى شكاوى ضد الفنانة ميس حمدان بشأن إيقافها أو التحقيق ‏معها من أحد المحامين أو أى شخص آخر. ‏

يذكر أن ميس حمدان ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "السيت كوم "ونسنى”، التي عرض في رمضان الماضي، هو من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي، ويشارك في بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثي وأحمد سلطان ونانسي صلاح.