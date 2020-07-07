من تصوير نجلها.. ميريام فارس تكشف عن أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير لها. وكشفت ميريام في تعليقها أن من قام بتصويرها هو نجلها "جايدن"، وعلقت :"بواسطة جايدن". Advertisements وتزوجت الفنانة ميريام فارس من زوجها داني متري عام 2014، وأنجبا طفلهما جايدن عام 2016. وطرحت الفنانة اللبنانية، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب". أغنية "حبيبي سعودي" من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.

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