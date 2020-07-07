صور| محمود حميدة يستمتع بإجازته الصيفية في "سيوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمود حميدة مجموعة من الصور، خلال تواجده في واحة "سيوة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "حميدة" في الصور وهو يستمتع بإجازته الصيفية وسط الطبيعة، كما حرص على زيارة بعض الأصدقاء هناك.

وعلق حميدة على الصور :"كل شئ ينتهي، حتى اللحظات الجميلة مع الأهل والأحباب والأرض الجميلة، سيوة".

وشارك الفنان محمود حميدة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة خالد النبوي، نسرين أمين، ريهام حجاج، نبيل عيسى.