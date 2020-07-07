محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمود حميدة مجموعة من الصور، خلال تواجده في واحة "سيوة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر "حميدة" في الصور وهو يستمتع بإجازته الصيفية وسط الطبيعة، كما حرص على زيارة بعض الأصدقاء هناك.
وعلق حميدة على الصور :"كل شئ ينتهي، حتى اللحظات الجميلة مع الأهل والأحباب والأرض الجميلة، سيوة".
وشارك الفنان محمود حميدة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة خالد النبوي، نسرين أمين، ريهام حجاج، نبيل عيسى.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| محمود حميدة يستمتع بإجازته الصيفية في "سيوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.