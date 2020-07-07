إنجي علاء تنعى والدة حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت السيناريست إنجي علاء على نعي والدة الفنان حمادة هلال، التي رحلت اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.
وكتبت إنجي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"خالص التعازي إلى النجم حمادة هلال وأسرته الكريمة في وفاة والدته رحمة الله عليها، إنا لله وإنا إليه راجعون".
رحلت عن عالمنا والدة الفنان حمادة هلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وكان حمادة هلال قد نشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، منذ عدة أيام، وطالب جمهوره بالدعاء لها.
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