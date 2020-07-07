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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على نعي والدة الفنان حمادة هلال، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وغردت "شيرين"، عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "صديقي الغالي وأخويا العزيز، ربنا يرحم والدتك ويصبرك على فراقها".
ودفنت والدة الفنان حمادة هلال بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة، وكانت نقلت للمستشفى منذ عدة أيام، بعد تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بمرض السرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين ناعية والدة حمادة هلال: "ربنا يصبرك على فراقها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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