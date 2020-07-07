نادين نسيب نجيم تعلق على الأوضاع المتردية في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الأوضاع الاقتصاجدية المتردية في لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "ياريتكم أخدتوا 20% من حساباتنا ولا عملتوا كل هالعذاب فينا، الدولار طلوع، مافي كهربا، والليرة بتسوى صارت قشرة بصلة بتصرف الشيك الدولار بياخدوا منه 60% من قيمته، شكرا لكم البلد أفلس، وبعد يلي جاي أتعس".

وكانت مظاهرات قد اجتاحت العاصمة اللبنانية بيروت في أكتوبر الماضي، احتجاجا على غلاء الاسعار والبطالة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وانقطاع الكهرباء طيلة اليوم.

وأدت المظاهرات لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وشارك بها عدد من الفنانين اللبنانين أبرزهم نادين نسيب نجيم، أمل حجازي، وآخرون.

