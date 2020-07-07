خاص| المحامي حسام لطفي يكشف تفاصيل بلاغ تميم يونس بمباحث الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المحامي حسام لطفي، عن تفاصيل البلاغ الذي تقدم به اليوتيوير تميم يونس، وتم قيده أمس الاثنين بتاريخ 6يوليو ورقم 24 أحوال في شرطة الإنترنت.

وقال لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،:"الفنان تميم يونس قام بالخطوة الأولى وقام بنفسه أمس الاثنين بتقديم البلاغ الذي حمل رقم 24 أحوال، لدى العقيد أحمد حبيب في مباحث شرطة الانترنت، إذ تندرج الكتابات التي تعرض له ضمن جرائم السب والقذف التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة".

وقام تميم اليوم بحذف كليب أغنيته "سالمونيلا"، بعد اتهام بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي لها، بالتحريض على العنف ضد المرأة.

وأصدر أمس "اليوتيوبر" تميم يونس، بيانًا صحفيًا أعلن فيه توجهه إلى شرطة الإنترنت، وتقدمه ببلاغ ضد كل من كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه بالتحرش بفتيات.

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وكتب في البيان: "هذه الكتابات سببت لي ولأسرتي وأولادي ولمن يتابعني من المعجبين بما أقدمه لهم، إزعاجًا شديدًا. وغرضي من البلاغ أن أوجه رسالة أن الفنانين يجب ألا يكونوا صيدًا سهلًا لمن يصطاد في الماء العكر من أدعياء الشهرة، وأن أتبرع بكل ما سأحصل عليه من تعويضات طالبت بها، وهي عشرة ملايين جنيه، إلى المجلس القومي للمرأة تقديرًا مني لدوره المهم الملموس في مواجهة قضية التحرش بالفتيات".

وأضاف تميم: "وتتبع الشرطة، حاليًا أصحاب هذه الكتابات لإحالتهم إلى النيابة العامة ثم المحاكمة الجنائية، وكلفت المحامي الأستاذ الدكتور حسام لطفي بأن يتابع مكتبه هذا الملف الذي أكد لي أن هذه الكتابات تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، حيث تشكل سبا وقذفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ووجه نصيحة لكل من يتابعه: "التواصل الاجتماعي لا يكون بالإساءة والتجريح، وإلصاق التهم بالمشاهير للنيل منهم لابتزازهم أو فض الجمهور من حولهم.. وأعد جمهوري بأن أظل عند حسن الظن بي دائمًا، ولنتكاتف معًا لمواجهة التحرش بكل صوره، لأنه سلوك شاذ من نفوس مريضة تحتاج علاجا وجزاءً" .

يذكر أن تميم يونس، أعلن اليوم عن حذف أغنيته "سالمونيلا" من يوتيوب بعد اتهام البعض بأنها تحرض للعنف ضد المرأة.