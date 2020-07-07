حسام الحسيني ينتهي من تصوير أغنية "تيك توك" لمحمد رمضان وساكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

انتهى المخرج حسام الحسيني، من تصوير ديو بعنوان "تيك توك" التي يغنيها الفنان محمد رمضان والمطرب الأمريكي سوبر ساكو.

الأغنية تم تصويرها بين مصر وأمريكا، ومن المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.

" تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، و توزيع سوبر ساكو، وإنتاج MR1 Productions، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير وائل درويش، مدير أعمال الفنان محمد رمضان والمشرف العام على الإنتاج محمود رمضان، وExecutive Producer محمود الشيخ، ومدير مالي عبد الغني شوشة.

يذكر أن، "تيك توك" يعد التعاون السادس الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج حسام الحسيني، بعد كليبات" نمبر وان، الملك، انساي مع سعد لمجرد، وأغنية السلطان التي صورت في المغرب، وأغنية جيشنا صعب".