بعد حجز دعوى إثبات زواجها للحكم.. هيفاء وهبي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على جلسة اليوم بمحكمة الأسرة، والتي رفع فيها مدير أعمالها السابق محمد وزيري، دعوى لإثبات زواجه منها.

وكتبت: "اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة اللي أخينا لجألها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".

Advertisements

وتابعت: "محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمد لله".

وكانت هيفاء وهبي قد حررت محضرا تتهم فيه مدير أعمالها السابق محمد وزيري بالاستيلاء على أموالها، ليرفع دعوى في محكمة الأسرة لإثبات زواجه منها.