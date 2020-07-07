بعد حذف حلا شيحة لفيديوهات "تيك توك".. أحمد الشامي: "كل اللي عملوها هيندموا عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد الشامي، على حذف الفنانة حلا شيحة للفيديوهات التي نشرتها عبر تطبيق "تيك توك".

وشارك "الشامي" رابط يظهر فيه قيام الفنانة حلا شيحة بحذف فيديوهاتها على موقع تيك توك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

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وعلق: "والله لما اتسألت إنت ليه مش بتعمل فيديوهات تيك توك، كان ردي إنها فيديوهات كل اللي عملوها هيندموا عليها ويمسحوها، لأن الشهرة شغل، وأعمالك اللي تتكلم عنك".

يذكر أن أحمد الشامي، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، دياب، هبة مجدي، أيتن عامر، أشرف زكي، نهال عنبر، محمد أبو داوود، عصام السقا، إدوارد، هبة عبدالغني، ومن إخراج مرقس عادل.