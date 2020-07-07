حماقي وكارمن وسوزان نجم الدين.. نجوم الفن ينعون والدة حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على نعي والدة الفنان حمادة هلال، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، وتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، كتب الفنان محمد حماقي: "خالص عزائي في وفاة والدة صديقي الفنان حمادة هلال، اللهم ارحمها وأسكنها فسيح جناتك وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

بينما نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من مشهد يجمعها بالفنان حمادة هلال ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول".

وعلقت: "ربنا يرحم والدتك يا روح قلبي ويصبرك على فراقها، كانت ست عظيمة مؤمنة وطيبة وحنينة، حزنك حزننا ومصابك مصابنا، ربي ارحمها واغفر لها وأسكنها في فسيح جنانك وصبر أهلها وذويها يارب العالمين اللهم آمين".

كما كتب الفنان أحمد عصام، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "البقاء لله، توفت إلى رحمة الله والدة أخويا وحبيبي حمادة هلال، ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

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وكتب الفنان مصطفى بسيط، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "البقاء لله في وفاة والدة الفنان المحترم حمادة هلال، ربنا يصبرك ويغفرلها ويجعلها من أهل الجنة".

كذلك علقت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله الحاجة رجاء أم أخي وصديقي حمادة هلال، أسألكم الدعاء وصلاة الغائب، ربنا يصبر قلبك يا حمادة على فراقها، الله يرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى".

وكتبت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "البقاء لله في وفاة والدة الفنان حمادة هلال، ربنا يرحمها ويغفرلها".

كذلك علق الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "البقاء لله في وفاة والدة النجم حمادة هلال، الله يرحمها يارب ويحسن إليها ويصبرك يا حمادة على الفراق".

وكان حمادة هلال قد نشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، منذ عدة أيام، وطالب جمهوره بالدعاء لها.