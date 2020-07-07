تراند اليوم : صدمة بالوسط.. فنانة مصرية شهيرة تقتل زوجها بوحشية لهذا السبب

أفادت وسائل إعلام مصرية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفنانة المصرية عبير بيبرس، بعد إقدامها علي قتل زوجها بطريقة وحشية، عقب مشاجرة حادة نشبت بينهما في مسكنهما الخاص بمنطقة البساتين بشمال العاصمة.

وتعود تفاصيل الجريمة، عندما تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بوجود متوف بأحد المنازل وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن زوجة الضحية وهي ممثلة مشهورة تدعي عبير بيبرس، قامت بقتل زوجها بقطعة زجاج فى مشاجرة بينهما داخل شقتهما بسبب خلافات زوجية.

وبمواجهة الفنانة اعترفت بارتكابها الجريمة مؤكدة أن زوجها كان دائم التعدي بالضرب عليها بدون سبب، مؤكدة أنها فقدت أعصابها يوم الحادث فقامت بطعنه طعنة نافذة وذلك لسبه لها بألفاظ خادشة للحياء بجانب صفعها مما تسبب في جنونها لتقوم بقتله.

وعبير بيبرس ممثلة شابة صاعدة تبلغ من العمر 29 عاما، شاركت في عدة أعمال، سيمائية أبرزهما مسلسل "ألسع وفلسع" وأدت دور فتاة متسولة تعيش في منطقة شعبية وتغرق في حلم طويل مع جيرانها من عائلات القرية حيث تعيش في الحلم دور الفتاة الغنية التي تعيش حياة كلها نعيم و رفاهية لتتوالى المشاهد الكوميدية في المسلسل الذي تتزوج فيه مرتين.

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أما المسلسل الثاني والذي كان نقطة تحول في مسيرتها فكان "شلة نصابين" فهو سيت كوم كوميدي، ولعبت فيه عبير دور البطولة مع الممثل الكوميدي وائل علاء وميار الببلاوي وعبدالله مشرف واحمد صيام وسالى مطر هدى عبدالرحمن وقصة جمال ربيع ومن إخراج فاتن ممدوح.

وجسدت فيه دور محتالة مع خطيبها وائل علاء ويرغبان في الزواج والعيش حياة كريمة فيلجآن لجمع الأموال بطريقة احتيالية على المواطنين، حيث تؤدى عبير في كل حلقة شخصية فتاة مختلفة في كل حلقة.

وأوضحت عبير أنها دخلت مجال التمثيل معتمدة على موهبتها أولا وأخيرا وليس عوامل أخرى، مشيرة إلى أن بداية ظهورها كان في فيلم روائي قصير من بطولتها حمل أسم كما "تدين تدان" وكانت تلعب فيه دور فتاة بنت صاحب شركة إنتاج سينمائي ويستخدم الفتيات بطريقة مسيئة ويصورها في أوضاع مخلة حتى تتعرف ابنته على مدير أعمال والدها الذي ينتقم منه في شخصها ويصورها في أوضاع مخلة.



