تراند اليوم : فنانة مصرية: المدرس اتحرش بي وحط إيده في منطقة حساسة



كشفت الفنانة المصرية ياسمين غيث عن تعرضها للتحرش وهي في الصف الثاني الثانوي على يد أحد مدرسيها، مؤكدة أن مدرس الكيمياء كان يتحرش بجميع زميلاتها بالصف الثاني الثانوي، من خلال لمس مناطق حساسة، وهو ما دفعها هي ووالدتها لتقديم شكوى ضده أمام مدير المدرسة، إلا أن الأخير لم يقم وقتها باتخاذ اي إجراء؛ وتعمد المدرس رسوبها في المادة مما دفعها إلي كرهها للمدرسة ومغادرتها نهائياً.

طالبت الفنانة المصرية في مقطع فيديو، متابعيها وخصوصاً الفتيات، بعدم السكوت على المتحرشين وضرورة تقديم بلاغات للشرطة ضدهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرةً إلى أن القضية الدائرة في مصر حالياً والمتعلقة بالشاب أحمد بسام زكي، هي قضية واحد اغتصب بنات مش مجرد تحرش، أيًا كان عددهم، حيث أن العدد ليس مهم طالما أن الجريمة واحدة.

وأضافت: “دي بنتكلم عنها علشان عرفناها وكل السوشيال ميديا بتتكلم عنها، لكن بتحصل لناس كتير جدا كل يوم وللأسف مبنسمعش عنهم، فيه منهم اللي بيموت أو بينتحر”.