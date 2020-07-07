نجوم الغناء ينعون والدة حمادة هلال

حرص العديد من نجوم الغناء المصري على تقديم واجب العزاء للفنان حمادة هلال في وفاة والدته، عبر حساباته الرسمية على موقع التديونات القصيرة "تويتر". قدمت الفنانة مي كساب تعزيتها قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلي رحمه الله تعالي الحاجه / رجاء أم أخي وصديقي حماده هلال أسألكم الدعاء وصلاه الغائب

ربنا يصبر قلبك يا حماده علي فراقها الله يرحمها ويسكنها الفردوس الاعلى". ونعى الفنان محمد حماقي الفقيدة قائلاً:"خالص عزائي في وفاة والدة صديقي الفنان حماده هلال.. اللهم ارحمها وأسكنها فسيح جناتك وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان". قد الفنان خالد سليم تعازيه قائلاً:"البقاء لله يا حبيبي.. ربنا Advertisements يرحمها ويصبركم علي فراقها. الرجاء الدعاء لوالدة حمادة هلال إنا لله وإنا إليه راجعون". يرحمها ويصبركم علي فراقها. الرجاء الدعاء لوالدة حمادة هلال إنا لله وإنا إليه راجعون". وكتب الفنان رامي صبري ناعياً قائلاً:"البقاء لله"، وذلك من خلال خاصية "ستوري" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". يذكر ان والدة هلال توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، وتم تشييع جثمانها ظهر اليوم، وتم دفنه في مقابر الأسرة بالعين السخنة، وظهر على هلال علامات الحزن الشديد أثناء صلاة الجنازة عليها.

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