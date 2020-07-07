فيديو .. محمد صبحي في احتفال بداية تصوير يوميات ونيس

نشر النجم الكبير محمد صبحي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر محمد صبحي من خلاله مع فريق عمل في حفلبمناسبة بداية تصوير الجزء الخامس من مسلسل ونيس بعام ١٩٩٨.
يذكر أن الجزء الخامس من مسلسل يوميات ونيس من تأليف محمد صبحي، وإخراج أحمد بدر الدين،وبطولة كل من محمد صبحي، سعاد نصر، جميل راتب، سامح صفوت، هدى هاني، فادي خفاجة، ريم أحمد، عبير صلاح الدين، نادية عزت، عبير حمدي، يوسف داوود، حسن مصطفى، محمود أبو زيد، علا رامي، ممدوح وافي، شعبان حسين، هناء الشوربجي، عبد الله مشرف.
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