بــالفيديو .. "مو ضروري" لـ ماجد المهندس تتخظى رابع مليون

تخطى كليب أغنية "مو ضروري" للفنان ماجد المهندس، حاجر الـ ٤ مليون مشاهدة، بعد ما حققت 4،453،146، بعد 4 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

أغنية "مو ضروري" باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين. Advertisements يذكر ان، الفنان ماجد المهندس، قد طرح مؤخراً كليب يحمل اسم "يالي أحبك موت"، وهو واحد من أغنيات ألبوم "شهد الحروف"، والأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل.



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