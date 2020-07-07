طارق الشيخ ينعي والدة حمادة هلال بكلمات مؤثرة

نعى الفنان طارق الشيخ والدة الفنان حمادة هلال، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر الشيخ صورة لحمادة هلال برفقة والدته، وعلق عليها ناعيًا: انا لله وانا اليه Advertisements راجعون.. توفيت والدة الفنان حماده هلال .. نسالكم الدعاء والفاتحه. راجعون.. توفيت والدة الفنان حماده هلال .. نسالكم الدعاء والفاتحه. يذكر أن والدة الفنان حمادة هلال توفيت منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان، كما شيعت جنازتها إلى مقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

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