مي كساب تنعي والدة المطرب حماده هلال

نعت الفنانه مي كساب والدة المطرب حمادة هلال التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام". وكتبت مي عبر حسابها قائلة :" إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلي رحمه الله تعالي الحاجه رجاء أم أخي وصديقي حماده هلال.. أسألكم الدعاء وصلاة الغائب.. ربنا يصبر قلبك يا حماده على فراقها الله يرحمها ويسكنها الفردوس الاعلي". رجاء أم أخي وصديقي حماده هلال.. أسألكم الدعاء وصلاة الغائب.. ربنا يصبر قلبك يا حماده على فراقها الله يرحمها ويسكنها الفردوس الاعلي". Advertisements الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانه مي كساب هو مشاركتها في مسلسل " اللعبة " الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة شيكو وهشام ماجد، تأليف احمد سعد والي، إخراج معتز التوني. " اللعبة " الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة شيكو وهشام ماجد، تأليف احمد سعد والي، إخراج معتز التوني. تدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

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