رانيا يوسف تروج لمسلسها الجديد "الحرامي

روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسلها الجديد، يحمل اسم "الحرامي"، حيث نشرت البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبارل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "رانيا" على قائلة: "مسلسل الحرامي قريباً على شاهد".
عمل كوميدي تشويقي، والعمل" مكون من 10 حلقات ومن إخراج محمد سلامة.
مسلسل "الحرامي" من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، كارولين عزمي، أحمد داش، وهو
يذكر ان، أخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، فيلم "دماغ شيطان"، من بطولة باسم سمرة، أشرف طلبه، ياسر الزنكلوني، علي شوقي، أسامه عبد الله، سلوى خطاب، عمرو عابد .
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