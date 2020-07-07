مسرح العرائس يعود من جديد على أرض ساقية الصاوي

بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر عن إقامة الحفلات الغنائية والأنشطة الفنية المختلفة، تفتح ساقية الصاوي أبوابها من جديد لجمهورها، مع اتباع الإجراءات الوقائية لسلامة الحضور.
يعود مسرح العرائس بحفل لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 9 يوليو، ف تمام الساعة الـ 6 مساءً، على أن يكون سعر تذكرة الحفل بقيمة 35 جنيهاً.
يذكر أن ساقية الصاوي تعيد فتح أبوابها الفنية من جديد، مع الإلتزام بإجراءات السلامة والتعقيم لحضورها، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي داخل مسارح الحفل، بشرط تواجد كرسيين فارغيين بين كل كرسي والآخر، بجانب الحفاظ على ارتداء الكمامات للجمهور للحفاظ على سلامتهم.
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