محمد نجاتي يقدم واجب العزاء في والدة حمادة هلال

قدم الفنان محمد نجاتي واجب العزاء في والدة الفنان حمادة هلال، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح نجاتي قائلًا: انتقلت الي رحمة الله تعالي والدة اخويا .. حماده هلال ومدحت Advertisements هلال .. اسالكم الدعاء الخالص لوجه الله. هلال .. اسالكم الدعاء الخالص لوجه الله. وتوفيت والدة الفنان حمادة هلال منذ قليل بعض صراع مع مرض السرطان، كما شيعت جنازتها إلى مقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

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