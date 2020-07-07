مصطفى صلاح يستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة في"يوم في الزنزانة"

يستعد الفنان العراقي مصطفي صلاح الشهير ب"بابلو" لخوض تجربة سينمائية جديدة في فيلم" يوم في الزنزانة"، وسيقوم بتصوير أولي مشاهده بعد الاستقرار علي أبطال الفيلم مباشرة في بداية بداية شهر أغسطس وهو

فيلم إجتماعي كوميدي.

وكشف مصطفي صلاح عن دوره، ويؤدي دور موظف شريف ولكنه يتورط في قضية وتتشابك الأحداث معه في الفيلم.

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يذكر أن مصطفي صلاح كانت بدايته

الحقيقية في مجال التصوير منذ عام ٢٠١٣، وارتبطت صوره بمواقع عالمية وعمل بالمونتاج بفيلم قصير عن السرعة قبل دخول عالم التمثيل .

كما شارك في فيلم توعوي عن الكورونا وعرض بأكثر من عشرة قنوات عراقية وعربية وحقق شهرة واسعة علي شبكات التواصل الاجتماعي.