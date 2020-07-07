تراند اليوم : دعاء فاروق تخرج عن شعورها بسبب تعليق متابع – شاهد

علقت الإعلامية دعاء فاروق على أزمة التحرش المثارة خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اتهام أحد الطلاب بالتحرش بعدد كبير من الفتيات.

أوضحت دعاء عبر حسابها على Instagram، أنها ضد الآراء التي تبرر التحرش بسبب ملابس المرأة، لافتة إلى أن غض البصر فرض حتى لو تبرجت كل النساء، وأن الحجاب بشروطه فرض ولو بين أطهر الرجال، فليس الحجاب إقرارا للتحرش، ولا غض البصر تحليلا للتبرج، مضيفة: “هذا هو الرأي الذى اقتنع به تمام الاقتناع ويستقر في قناعتي الي أن يتوفاني الله.. وأي آراء اخري تقحم ملابس المرأة في عملية التحرش هي كلام في غير موضعه ولا ينتمي للدين الإسلامي فهو ليس سببا للتحرش ليس سببا للتحرش ليس سببا للتحرش ولا مبررا”.

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رد أحد المتابعين كاتبا: “دعاء بتقولي اللبس ملوش دخل بالتحرش واللي بتلبس بنطلون كاشف عوراتها أو بلوزة خليعة تبقا دي دعوة للتحرش.. اظبطي كلامك”، لتنفعل دعاء وترد عليه كاتبة: “لا حضرتك اظبط كلامك بعد إذنك، يعني إيه دعوة للتحرش؟؟ يعني أنا بنتي تبقى ماشية مش محجبة فأي كلب يستجري يجي يتحرش بيها.. ده يتضرب بالجزمة.. زيها زي أي بنت محترمة مش لابسة الحجاب”.

تابعت: “بنات ماشيين في حالهم إيه اللي يخلي كلب يجي يتحرش بيه؟ يعني إيه دعوة مش فاهمة ايه التفكير المتدني ده؟”