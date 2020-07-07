تراند اليوم : مش حابة أقدم سخافة.. بشري تسخر من فكرة تقديم برنامج

قالت الفنانة بشري إن هناك عددا كبيرا من النجوم نجحوا في تجربة تقديم البرامج، خاصة بعد أن أصبحت منتشرة مؤخرًا.

قالت بشري في تصريح: “طوال الوقت يعرض على برامج خاصة أن بداية عملي كانت مراسلة في بعض من القنوات العربية وقدمت مجموعة من البرامج على مجموعة من القنوات الفضائية مثل المحور ودريم ولدي خبرة في مجال تقديم البرامج ولكنني أرفض بسبب أن البرامج التي تعرض مؤخرا سخيفة ليست بها غرض أو لها رسالة معينة”.

ومسلسل “القمر آخر الدنيا” يحمل الطابع الاجتماعي وعلاقة الأسر ببعضها البعض وخاصة علاقة الأم بأبنائها وصلة الأرحام فهو يركز على الطبقة المتوسطة وحرصنا في هذا العمل عدم الاستعراض أو المبالغة أو التركيز على طبقة معينة .

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي “القمر آخر الدنيا” بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الإتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة. لم يقتنع بهذا الموضوع على الرغم من شركة الانتاج التي تتكم في هذا الموضوع بالإضافة الي أنني عندما سمعت الأغنية شعرت بانها لا تمثلني ولا اللون الذي تعود عليه فتحدثت مع نصر محروس وتم ترشيح مصطفي شوقي وبالفعل حقق نجاحا .