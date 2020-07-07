تراند اليوم : رغم كل ” الصفار ” اللي بالصورة .. ساعة محمد رمضان تخطف اللقطة بسعرها الخرافي

خطف ساعة النجم محمد رمضان الأضواء، بعيدا عن كل اللون الأصفر الطاغي في الصورة التي نشرها بمناسبة إطلاق كليبه الجديد ” تيك توك”

الساعة اصبحت حديث السوشيال ميديا خاصة أنها باهظة الثمن أفادت بعض وسائل الإعلام بأنها تحمل توقيع علامة الساعات والمجوهرات الفاخرة Patek Philippe وهي مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بعدد ماسات يصل إلى 903 وأن سعرها يبلغ 275 ألف دولار أميركي.

كليب محمد رمضان الجديد والذي يحمل عنوان “تيك توك”، جاء بالتعاون مع الدي جاي الإسباني سوبر ساكو.

وارتدى رمضان في جلسة التصوير سترة باللّون الأصفر نسقها مع بعض قطع المجوهرات الفريدة، ومنها الساعة الثمينة التى نجحت أن تسرق الكاميرات من رمضان وكل اللون الأصفر بالصورة.