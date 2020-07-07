محامية أحمد الفيشاوي تكشف أسرار الحكم لصالح موكلها ضد طليقته

متابعة بتجــــــــــرد: أصدرت أمس (الاثنين)، محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع إيجار الشقة المقيمة بها ابنته في إنكلترا، والبالغ 23 ألف جنيه استرليني.

وكشفت محامية أحمد الفيشاوي، سناء لحظي في تصريحات صحفية عن حيثيات الحكم لصالح موكلها، وأكدت أنها أثبتت في المحكمة أن الشقة التي تطلب هند الحناوي دفع إيجارها لصالح ابنتها تقطن فيها مع زوجها الجديد ومعهما ابنتها، وبهذا تنتفي أي مطالبة لها بدفع الفيشاوي أي قيمة إيجارية لأن المستفيد الأول في الإقامة فيها هند وزوجها وبالتالي يصبح الطلب الذي تقدمت به لاغياً لانتفاء أسبابه.

وأكدت أن لينا لا تقطن بمفردها في الشقة التي طالبت والدتها أن يدفع موكلي إيجارها، لأنها أصبحت عين الزوجية لها هي.

وكان الفيشاوي قد نشر على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة للمحامية الخاصة به وعلق كاتباً: “كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذه سناء لحظي وأستاذ يوسف الفايز شكراً”، الامر الذي عرضه لهجوم كبير من قبل بعض متابعيه الذين انتقدوه بشدة، معتبرين أن حديثه عن الانتصار في قضية تخص ابنته هو خسارة كبيرة له.