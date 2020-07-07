جولة في قصر كيندال جينر الفخم.. خمنوا سعره

متابعة بتجــــــــــرد: تعيش نجمة تلفزيون الواقع​ كيندال جينر​ في قصر فخم وراق في مدينة بيفرلي هيلز، ويقدر سعره بحوالى 8.55 مليون دولار، فيما تبلغ مساحته 6.625 متراً مربّعاً.

يطغى الطابعه الإسباني على هذا القصر الفسيح والراقي، ويلفت الأنظار ببوابته العالية الخاضعة للحراسة المشددة، والتي تسمح لجينر بعيش حياة آمنة بعيدة عن عدسات الباباراتزي.

يتألف القصر الفخم من خمس غرف نوم، وستة حمامات، ونافورة مياه، وصالة سينما، ومسبح، وجاكوزي، وملعب تنس، وملعب خارجي.

يذكر أن الممثل العالمي الأميركي تشارلي شين وزوجته السابقة بروك مولر كانا يعيشان في هذا القصر قبل أن تشتريته كيندال جينر.