متابعة بتجــــــــــرد: لا تكفّ الممثلة الأميركية هولي ماري كومب التي اشتهرت بدورها في المسلسل الشهير Charmed، عن مهاجمة الرئيس الأميركي دونالب ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.
وطلبت منه التنحي عن المنصة وإغلاق حسابه، كما وصفته بالرجل اليائس.
كانت هذه تفاصيل خبر هولي ماري كومب تهاجم ترامب مجددًا: “رجل يائس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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