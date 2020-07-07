هولي ماري كومب تهاجم ترامب مجددًا: “رجل يائس”

متابعة بتجــــــــــرد: لا تكفّ الممثلة الأميركية هولي ماري كومب التي اشتهرت بدورها في المسلسل الشهير Charmed، عن مهاجمة الرئيس الأميركي دونالب ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وطلبت منه التنحي عن المنصة وإغلاق حسابه، كما وصفته بالرجل اليائس.