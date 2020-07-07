ميغان ماركل: “العائلة المالكة لم تقدم الحماية لي”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت صحيفة Daily Mail أنّ الدوقة السابقة ميغان_ماركل شعرت بأن العائلة البريطانية المالكة لم تؤمِّن لها الحماية من الإدعاءات التي طُرحت ضّدها في الصحافة البريطانية خلال فترة حملها، وذلك في وثائق المحكمة الخاصة بالدعوى القانونية التي رفعتها ميغان ضد صحيفة The Mail on Sunday، والتي تشكو فيها من انتهاك الصحيفة لخصوصيتها، وذلك بعد نشر أجزاء من رسالة أرسلتها إلى والدها توماس ماركل.

وفي الوثائق القانونية، قال محامو ميغان إنها “أصبحت موضوعاً لعدد كبير من المقالات الكاذبة والمدمرة لوسائل الإعلام البريطانية، خصوصاً الصحيفة المدعى عليها التي أضرّت بصحة ميغان النفسية، بعد أنها كانت حاملاً في ذلك الوقت بطفلها آرتشي وغير محمية من قبل المؤسسة الملكية، وممنوعة من الدفاع عن نفسها”.

وبدورها، أعلنت دار Associated Newspapers الناشرة للصحيفة المذكورة أن الأخيرة حصلت على الرسالة التي تسبّبت في الأزمة من والد ميغان، في محاولة منه للدفاع عن نفسه بعد أن أجرى أصدقاء ميغان مقابلة مع مجلة People، وتحدثوا فيها عن علاقة توماس ماركل بابنته، في حين أن الأب أكّد أن كلامهم عنه كان غير سليم ويستهدف التشهير به.

ومن جهته، بررّ المكتب الإعلامي للقصر الملكي في بريطانيا موقفه موضحاً أنّه يرفض التعليق على الصحفيين عندما ينشرون قصصاً تضرّ بأحد أفراد العائلة المالكة، وخصوصاً إذا كانت الأخبار صحيحة.