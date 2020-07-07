هيفاء وهبي تنتصر قضائيًا.. دعوى الزواج تسقط في المحكمة

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن فشل محامي مدير أعمالها السابق محمد وزيري في إثبات زواجهما، مشيرةً الى أنّه حاول تأجيل جلسة الحكم مرّة جديدة لكنّ القاضي لم يقبل.

وقالت هيفاء وهبي في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “اليوم كانت الجلسة بمحكمة الاسرة الي اخينا لجألها ليغصبني انو مجوزني، واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود”.

وتابعت: “محاميه فشل في تقديم الاوراق الي أجّل بسببها الجلسة الماضية، ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم، ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمد الله”.

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يذكر أنه في الخامس من مايو الجاري، تقدمت وهبي، من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ”محمد وزيري”.

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.