رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

شاركت الإعلامية المصرية رضوي الشربيني جمهورها بصورة جديدة له علي حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. ظهرت رضوي الشربيني في الصورة بإطلالة جديدة وجذابة وكتبت على الصورة:" صباح الأمل"، نالت الصورة إعجاب كبير من الجمهور. الجدير بالذكر أن الإعلامية رضوي الشربيني انتهت من الموسم الرابع من برنامج هي وبس قبل شهر رمضان والان بدأت في تحضير الموسم الخامس. Advertisements قد يهمك ايضا: رضوي الشربيني تكشف عن 5 نصائح هامة لحياة زوجية سعيدة عمرو دياب يتصدر تريند التويتر

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