أحمد جمال يطرح أغنية حق مش حقك

القاهرة – لايف ستايل طرح المطرب أحمد جمال أغنية جديدة عبر قناته على موقع YouTube بعنوان "حق مش حقك". حملت الأغنية طابع توعوي ينتقد مخالفي القانون، وهي من كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال وتوزيع جيزو. كان أحمد جمال طرح منذ أيام أغنية "جيل بطل" والتى حققت مشاهدة عالية عبر يوتيوب. والأغنية من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام وإخراج تامر الضبع. قد يهمك أيضا: أحمد جمال ينعى رجاء الجداوى حمادة هلال ومنة عرفة يحصدان 9.2 مليون مشاهدة

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