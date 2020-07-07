حسام الحسيني ينتهي من تصوير كليب تيك توك لمحمد رمضان و سوبر ساكو

القاهرة – لايف ستايل
انتهى المخرج حسام الحسيني من تصوير كليب اغنية "تيك توك" للفنان محمد رمضان والمغني العالمي سوبر ساكو، على أن يتم طرحها قريبا على موقع يوتيوب.
ويعد هذا التعاون الخامس بين محمد رمضان وحسام الحسيني الذي اخرج عدد من الكليبات لـ " رمضان" منها نمبر وان، الملك، انساي مع سعد لمجرد، و اغنية السلطان التي صورت في المغرب.
وعلى صعيد اخر، حققت اغنية " كورونا فيروس" لمحمد رمضان 19 مليون مشاهدة بعد مرور اقل من شهر على طرحها.
ويستعد محمد رمضان لتصوير مسلسله الجديد " الامبراطور" الذي يجسد من خلاله قصة حياة النجم الكبير الراحل أحمد زكي.
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