القاهرة – لايف ستايل
أعلن الفنان رامي صبري عن اسم أحدث أغنياته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر صبري صورة جديدة له عبر خاصية "ستوي" وكتب عليها "خطيرة .. قريبًا".
يعيش رامي حالة من النشاط الفني، وذلك بعد طرحه لأغنيتين خلال الفترة الماضية وحققتا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، بداية من أغنية "حياتي مش تمام"، التي سجلت أكثر من 14 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: جلال الحمداوي، إضافة إلى أغنية "فرصة تانية"، التي طرحت في الموسم الدرامي الرمضاني كـ"تتر" لمسلسل "فرصة تانية"، وسجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة ، كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع: نادر حمدي.
قد يهمك أيضا:
شاهد رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة لـ متابعيه
أغنية جديدة تجمع الفنان خالد سليم مع الملحن عزيز الشافعى
كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يكشف اسم أحدث أغنياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.