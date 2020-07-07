رامي صبري يكشف اسم أحدث أغنياته

أعلن الفنان رامي صبري عن اسم أحدث أغنياته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر صبري صورة جديدة له عبر خاصية "ستوي" وكتب عليها "خطيرة .. قريبًا".

يعيش رامي حالة من النشاط الفني، وذلك بعد طرحه لأغنيتين خلال الفترة الماضية وحققتا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، بداية من أغنية "حياتي مش تمام"، التي سجلت أكثر من 14 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: جلال الحمداوي، إضافة إلى أغنية "فرصة تانية"، التي طرحت في الموسم الدرامي الرمضاني كـ"تتر" لمسلسل "فرصة تانية"، وسجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة ، كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع: نادر حمدي.

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