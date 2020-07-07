تعرف علي تفاصيل حفل مسار إجباري في دار الأوبرا

يستعد الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري"، لحفله الغنائي الجماهيري الأول في ظل أزمة كورونا، وذلك في دار الأوبرا المصرية.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك في مسرح النافورة، على أن يكون سعر التذكرة بقيمة 130 جنيها.

يذكر أن مسار إجباري قد أحيا عدة حفلات غنائية "أون لاين" خلال ال#شهور الماضية، وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على عدد ضخم من المشاهدات، وتصدرت محركات البحث المختلفة، قدم خلال الحفلات السابقة باقة غنائية مميزة من احدث البوماتهم "الألبوم"، وحصرص على مشاركة متابعيه في اختيار الأغنيات التي يريدون الاستماع إليها.

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