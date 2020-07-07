القاهرة – لايف ستايل
يستعد الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري"، لحفله الغنائي الجماهيري الأول في ظل أزمة كورونا، وذلك في دار الأوبرا المصرية.
من المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك في مسرح النافورة، على أن يكون سعر التذكرة بقيمة 130 جنيها.
يذكر أن مسار إجباري قد أحيا عدة حفلات غنائية "أون لاين" خلال ال#شهور الماضية، وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على عدد ضخم من المشاهدات، وتصدرت محركات البحث المختلفة، قدم خلال الحفلات السابقة باقة غنائية مميزة من احدث البوماتهم "الألبوم"، وحصرص على مشاركة متابعيه في اختيار الأغنيات التي يريدون الاستماع إليها.
قد يهمك ايضا:
شارموفرز ومسار إجباري في حفل واحد في ستاد القاهرة
"مسار إجباري" يعود من جديد إلى ساقية الصاوي 13 و14 تشرين الثاني
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي تفاصيل حفل مسار إجباري في دار الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.