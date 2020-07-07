شكرا لقرائتكم خبر عن صوفى تورنر تخفى حملها بفستان من Honorine بـ 285 جنيه إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحافظ النجمة العالمية صوفي تورنر علي جمال إطلالتها وسحرها حتي في اصعب المراحل وهي مرحلة الحمل، قد كشفت النجمة البالغة من العمر (24 عام) عن خبر حملها في فبراير الماضي.

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لصوفي تورنر و هي تتنزه مع زوجها النجم العالمي جو جوناس في لوس أنجلوس كما كان بصحبتهما اسرة صوفي والدتها سالي ووالدها أندرو .

و قد ظهرت صوفي مرتديه فستان قصير و فضفاض لأخفاء الحمل و هو باحدي درجات اللون الوردي و هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Honorine " ووصل سعره الي 285 جنية إسترليني ، و لم تنسي نجمة " Game Of Thrones " أن ترتدي القناع تجنبا لخطر الإصابة بفيروس كورونا .

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يذكر أن صوفي تورنر ذات الـ ( 24 عام ) شاركت الشهر الماضي بإحدى المسيرات في شمال كاليفورنيا وبصحبتها زوجها النجم العالمي جو جوناس البالغ من العمر ( 30 عام ) و هي ترفع إحدى اللافتات التي تشير إلى أن صمت" بيض البشرة" هو أيضا عنف في إشارة لضرورة أخذ موقف قوى لإنهاء العنصرية النظامية وعنف الشرطة.



جو جوناس (1)



خلال النزهه