شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة تحتفل بعيد ميلاد شيرين رضا: "عيد سعيد شيكا بيكا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة بسمة، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها الفنانة شيرين رضا، على طريقتها الخاصة، وقبل موعده بعده أيام، المقرر له يوم 12 يوليو الجاري، بنشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.
ووجهت بسمة رسالتها لصديقتها شيرين رضا في عيد ميلادها قائلة "عيد سعيد شيكا بيكا، شخص جميل من الداخل والخارج، الكثير من الحب".
وتشارك شيرين رضا كضيفة شرف في فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.
ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.
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