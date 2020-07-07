. كندة علوش: "مع اللاجئين وحماية الطفل من كل أذى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد واقعة اغتصاب الطفل السورى فى لبنان، أكدت الفنانة كندة علوش، تضامنها مع حماية الأطفال اللاجئين ضد تعرضهم للعنف أوالاعتداء عليهم أو تعريضهم لأي أذى بدنى ونفسى.وكتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع تويتر:" مع اللاجئين.. مع حماية الطفل في كل مكان من كل أذى.. ضد تعنيف الأطفال أو الاعتداء عليهم أو تعريضهم لأي أذى بدني أو نفسي ".



كندة علوش

وكانت أكدت النجمة كندة علوش، أن جريمة الاعتداء على الطفل السورى فى بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى فى لبنان، مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود ولا يجب السكوت عنها، مقدمة التحية لكل حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أى اصطفاف قومى عنصرى طائفى.

وكتبت كندة، عير حسابها على تويتر: "جريمة الاعتداء على الطفل السورى مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود، لا يجب السكوت عنها".

وأضافت كندة: "تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أى اصطفاف قومى عنصرى طائفى، يارب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وانزل بهم أشد العقاب".

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وكان فيديو تم تداوله وانتشاره بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، أظهر تعرّض طفل سورى يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب تكررت مرات عديدة، مع تعذيب نفسى وجسدى، حيث تعمد الثلاث شباب إلى ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب من أبناء البلدة، وجميعهم من الجنسية اللبنانية بينهم ابن أحد القياديين بحزب الله، وفقا لوسائل إعلام لبنانية. ويعمل الطفل فى معصرة، فيما تعمل والدته فى بيع الخضراوات لإعالة أسرتها بعد طلاقها من زوجها السورى الجنسية.

يشار إلى ان وسائل إعلام لبنانية نشرت صور ثلاثة لبنانيين اغتصبوا طفل سورى اسمه "محمد.ح" وعمره 13 عاما، كان يعمل فى معصرة ببلدة سحمر فى منطقة البقاع الغربى.