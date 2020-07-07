مادونا على العكاز.. تعرّت لتستعرض اصابتها

متابعة بتجــــــــــرد: على الرغم من إصابتها، قرّرت مادونا أن تطل على متابعيها في صورة عارية جديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.
فقد استخدمت الفنانة الأميركية البالغة من العمر 61 عامًا ذراعيها لتغطية منطقة الصدر، واستعرضت حالتها الصحية وهي تتكئ على عكاز كانت تستخدمه منذ تعرضها لإصابة في ركبتها منذ شهر آذار.
وبدت المغنية العالمية وكأنها في عزّ شبابها اذ كانت ترتدي فقط سروالاً داخلياً أسود اللون وقبعة مطرزة.
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