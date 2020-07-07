متابعة بتجـــــــــرد: رغم أنها فقدت القدرة على الكلام في أيامها الأخيرة، إلا أن الممثلة المصريّة الراحلة رجاء الجداوي حرصت على ترك وصيّتها بدفنها في مقابر البساتين بالقاهرة بجوار خالتها الراحلة تحية كاريوكا، وليس في بورسعيد حيث دُفن زوجها حارس كرة القدم الشهير حسن مختار.
وجاءت وصيّة رجاء الجداوي بأن تُدفن في البساتين لأن المدافن تضمّ والدتها وشقيقتها، وخالتها تحية كاريوكا الّتي تولّت رعايتها عند انفصال والديها، وهذه المدافن مُلاصقة لمقبرة الموسيقار محمد القصبجي ومقبرتي الموسيقار فريد الأطرش وشقيقته الفنانة أسمهان.
كانت هذه تفاصيل خبر وصية رجاء الجداوي.. لهذا السبب رفضت دفنها إلى جانب زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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