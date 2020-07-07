وصية رجاء الجداوي.. لهذا السبب رفضت دفنها إلى جانب زوجها

متابعة بتجـــــــــرد: رغم أنها فقدت القدرة على الكلام في أيامها الأخيرة، إلا أن الممثلة المصريّة الراحلة رجاء الجداوي حرصت على ترك وصيّتها بدفنها في مقابر البساتين بالقاهرة بجوار خالتها الراحلة تحية كاريوكا، وليس في بورسعيد حيث دُفن زوجها حارس كرة القدم الشهير حسن مختار.

وجاءت وصيّة رجاء الجداوي بأن تُدفن في البساتين لأن المدافن تضمّ والدتها وشقيقتها، وخالتها تحية كاريوكا الّتي تولّت رعايتها عند انفصال والديها، وهذه المدافن مُلاصقة لمقبرة الموسيقار محمد القصبجي ومقبرتي الموسيقار فريد الأطرش وشقيقته الفنانة أسمهان.