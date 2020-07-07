ميريام فارس تسرق الأنظار في صور عفوية بعدسة ابنها جايدن

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس صورًا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، سرقت من خلالها الأنظار بلقطات عفوية جدًا التقطها لها ابنها “جايدن” في المنزل.

وأرفقت ملكة المسرح الصور بعبارة “بعدسة جايدن”، فحصدت آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين أثنوا على عفويتها من جهة وعلى براعة الصغير جايدن في التقاط الصور.

جدير بالذكر أن ميريام فارس طرحت في الفترة الماضية كليب خاص لأغنية “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها في الفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.

وكانت ميريام فارس قد كشفت في وقت سابق أنها صوّرت عدّة أغنيات من ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.