متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس صورًا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، سرقت من خلالها الأنظار بلقطات عفوية جدًا التقطها لها ابنها “جايدن” في المنزل.
وأرفقت ملكة المسرح الصور بعبارة “بعدسة جايدن”، فحصدت آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين أثنوا على عفويتها من جهة وعلى براعة الصغير جايدن في التقاط الصور.
جدير بالذكر أن ميريام فارس طرحت في الفترة الماضية كليب خاص لأغنية “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها في الفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.
وكانت ميريام فارس قد كشفت في وقت سابق أنها صوّرت عدّة أغنيات من ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تسرق الأنظار في صور عفوية بعدسة ابنها جايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.