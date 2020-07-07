حمادة هلال يشيع جثمان والدته بحضور نجوم الفن

شيع المطرب المصري حمادة هلال، الثلاثاء، جثمان والدته، إلى مقابر الأسرة بطريق العين السخنة بعدما صلى عليها عدد من الأقارب والأصدقاء صلاة الجنازة.

وحرص عدد من الفنانين على التواجد بجوار حمادة هلال خلال تشييع الجثمان، وعلى رأسهم كل من المطربين محمود الليثي وأحمد جمال ومحمد قماح، إضافة إلى الفنان أحمد عصام والمنتج طارق عبدالله، ومحسن بغداد.





وأعلن حمادة هلال عن وفاة والدته رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالمركز الطبي العالمي.





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وكان المطرب المصري أعلن، خلال حسابه الرسمي على أنستقرام، منذ أسابيع عن تعرض والدته لوعكة صحية، إذ نشر صورة له معها وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.







