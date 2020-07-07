ظهرت حليقة الرأس.. رسالة تضامن من ممثلة مغربية لمرضى السرطان

قامت الممثلة المغربية عائشة ماهماه بحلاقة شعرها كاملاً، تضامنا مع مرضى السرطان، وهي الخطوة التي خلفت إشادة كبيرة في صفوف متابعي الفنانة.

ونشرت ماهماه على صفحتها في فيسبوك مجموعة من صورها وهي صلعاء بدون شعر، موضحة أن هذه الخطوة جاءت "تضامنا مع كل المرضى وخاصة مرضى السرطان عافاهم الله وشفاهم، وأزال آلامهم"، موضحة أن "الجمال جمال الروح أما بعض النفوس، فهي الخبيثة".

ووجهت الخطاب إلى النسوة المصابات بالسرطان، قائلة "النفوس قد تحدثنا بكوننا لا نساوي شيئاً بدون شعر"، مستدركة بالقول: "طبن نفساً أننا مازلنا نتمتع بالحياة فلا يعكر صفو معيشتنا ووجودنا أننا فقدنا شعرنا يا حبيباتي العزيزات".

وكعادتها، أضافت الممثلة ماهماه لمسة من النكتة في حديثها، إذ قالت "أسأل الله خفة منظري عليكم، فلا تتقززوا ولا تنفروا من رؤيتي صلعاء".

وزادت: "حبي لحبيباتي وبعض من صديقاتي لم يتغير رغم فقدهن لشعرهن، أحبكن وأحبكم في الله، عافاكم الله من كل بلاء".

واسترسلت: "هناك أطفال وشباب ونساء في المستشفيات وخارجها، ليس لهم إلا المحسنون والقلوب الرئيفة من العاملين في المستشفيات".

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وفي البداية، ظن متتبعوها أن هذه الخطوة كانت بسبب إصابتها أيضا بمرض السرطان، إلا أنها أكدت في تفاعلها مع تعليقات المتابعين أن هذه الخطوة هي تضامنية مع المصابين بالسرطان، لتخفيف الآلام النفسية التي تسبب فيها المرض الخبيث.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة عائشة ماهماه، من القامات الفنية المغربية ذات الشعبية الكبيرة، منذ دخولها عالم التمثيل سنة 1971.

وولدت ماهماه بمدينة مراكش عام 1943، وشاركت في عدة مسلسلات حازت إعجاباً واسعاً من المغاربة، خاصة أن أداءها يتنوع بين الدراما والكوميديا، في تقمص سلس وعالي المهنية.

ومثلت ماهماه في 13 فيلما سينمائيا طيلة مسيرتها الفنية، كما شاركت في 11 مسلسلا تلفزيونيا، و3 مسرحيات واسكيتشات كوميدية.

وفي أغسطس/ آب من عام 2015، قام العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتوشيح الممثلة عائشة ماهماه بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط، وهو ما علقت عليه ماهماه حينها بالقول "إنها مسؤولية كبيرة من أجل الاستمرار في المشوار الفني".