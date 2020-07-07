القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة
الخليج 365الثلاثاء 2020/7/7 07:35 م بتوقيت أبوظبي
أنباء عن وقوع إطلاق نار داخل إحدى القواعد التابعة لقوات المارينز الأمريكية بولاية كاليفورنيا
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن وقوع إطلاق نار داخل إحدى القواعد التابعة لقوات المارينز الأمريكية بولاية كاليفورنيا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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